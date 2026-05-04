Розничные продажи воды в бутылках в России сократились на 14%

В период с 1 января по 25 апреля розничные продажи воды в России в натуральном выражении сократились на 14% год к году, в деньгах — на 1%, следует из подсчетов «Эвотора», с которыми ознакомился «Ъ». В АО «Кавминводы» в январе-марте зафиксировали снижение на 33,5% год к году. По данным компании, с падением спроса столкнулись все производители.