Сбер пригласил Сергея Казарновского для обмена опытом с директорами красноярских школ

Сергей Казарновский поделился с педагогами красноярских школ опытом по использованию уникальной методики метапредметного подхода в образовании. Он рассказал, как ритм, диалог, иерархия, часть, целое и система могут стать связующими звеньями между всеми предметами в школьной программе, например, между литературой и физикой. Эксперт рассказал о предстоящем проекте «5 четверть», который предполагает летнее двухнедельное путешествие вглубь России для каждого школьника. Цель проекта — позволить ученикам стать ближе к своей стране и почувствовать её масштаб. Этим летом почти 300 учеников «Класс-Центра» в сопровождении проектных педагогов и классных руководителей отправятся в 6 регионов России, в том числе Красноярск.