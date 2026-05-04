Гречневая шелуха из Башкирии пользуется спросом в Китае

Китай увеличивает закупки гречневой лузги из Башкирии, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

Накануне сотрудники надзорного ведомства проконтролировали еще 14 тонн гречневой лузги, подготовленной для экспорта предприятием из Дюртюлинского района Башкирии в КНР. Это вторая с начала 2026 года партия побочной продукции переработки гречихи, отгруженная этим предприятием региона в Китай. Напомним, в начале апреля дюртюлинское предприятие впервые поставило в КНР 59 тонн гречневой лузги.

Образцы твёрдой внешней оболочки зёрен гречихи, остающейся после очистки крупы, прошли в соответствии с требованиями Главного таможенного управления КНР энтомологические и гербологические экспертизы в Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено, — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии. — Продукция соответствует требованиям страны-импортера и отгружена на экспорт».

Напомним, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» АПК республики к 2030 году необходимо увеличить объемы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5−2 раза к уровню 2021 года. Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Справка

Гречневая лузга — это отходы, остающиеся после промышленной переработки гречневого зерна. Она может использоваться в разных сферах благодаря своему составу, который включает клетчатку, минералы и другие биологически активные вещества. В числе отраслей, где используется гречневая лузга — сельское хозяйство и садоводство, пищевая промышленность, производство строительных материалов и т. д.