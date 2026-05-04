33% нижегородцев сменили профессию за последние 2 года

Чем выше уровень дохода, тем менее склонны респонденты к смене своей специализации.

За последние два года треть жителей Нижнего Новгорода кардинально сменили направление своей профессиональной деятельности. Такие результаты были получены в ходе исследования, охватившего 15 тысяч работающих граждан из разных регионов России, и опубликованы ресурсом SuperJob.

Изменившие сферу деятельности, 27% респондентов выразили удовлетворение своим выбором, тогда как 6% остались недовольны.

Большинство, а именно 67% нижегородцев, сохранили свою прежнюю профессию за указанный период.

На общероссийском уровне, около четверти трудоспособного населения России также кардинально пересмотрели свою профессиональную стезю за минувшие два года.

Была выявлена тенденция: чем выше уровень дохода, тем менее склонны респонденты к смене своей специализации.

Среди квалифицированных рабочих наблюдалась тенденция к переходу на иные рабочие позиции, при этом значительная часть выбрала инженерно-технические должности или профессию водителя. Водители, в свою очередь, осваивали управление новыми типами транспортных средств или переходили в сферу рабочих профессий.

Медицинские работники (врачи и медсестры) часто находили применение своим навыкам в индустрии услуг. Учителя также пополняли ряды работников сферы услуг или сферы продаж. Юристы же осваивали новые специальности, становясь бизнес-ассистентами, бухгалтерами или специалистами по снабжению.

Ранее более 4 тысяч нижегородцев трудоустроились через центр «Работа России».