День выплаты не в счет: Минтруд разъяснил правила расчета отпускных

«Отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты», — напомнили в ведомстве.
Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель, говорится в сообщении, обязан перевести деньги заранее — в последний рабочий день. Отпускные можно перечислить и раньше или вместе с зарплатой, главное — соблюсти трехдневный срок.
