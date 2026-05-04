Алматинцы открыли подпольную пивоварню в подвале: их накрыла полиция

В Алматы установлен подпольный цех по изготовлению пива. В подвальном помещении обнаружены специализированное варочное оборудование, значительное количество готовой продукции, а также тара и сырье для дальнейшего производства.
Из незаконного оборота изъяты около 7 тысяч литров пива, оборудование подпольного производства, кеги для розлива, стеклянная тара и сырье для изготовления алкогольной продукции.
По данному факту начаты проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алко-Стоп» пресечен факт незаконного производства алкогольной продукции. Установлен подпольный цех, изъяты оборудование и крупная партия готового пива.
Подобные факты находятся на особом контроле, работа в данном направлении будет продолжена. Полиция напоминает, что незаконное производство и реализация алкогольной продукции влекут ответственность, предусмотренную законом.