Минтруда: выплата материальной помощи к 9 мая начинается в Беларуси

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы начинается в Беларуси 4 мая и продлится по 8 мая, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в ведомстве, выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в Победу.

«Выплата материальной помощи ко Дню Победы стартует 4 мая. Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая», — говорится в сообщении.

Таким образом, по пять тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945-го.

Сумма в 2,5 тысячи рублей предусмотрена для награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу. В эту категорию также входят граждане, работавшие на объектах противовоздушной и местной противовоздушной обороны, занимавшиеся строительством оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, а также на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

Также выплаты получат лица, трудившиеся в организациях и учреждениях блокадного Ленинграда в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», а также граждане, отмеченные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 1,5 тысячи рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, умерших или пропавших без вести в годы войны. Речь идет о супругах, не вступивших в новый брак, детях-инвалидах с детства (в том числе усыновленных), а также других иждивенцах, которым установлены соответствующие надбавки к пенсии.

В эту же категорию входят бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и гетто, включая несовершеннолетних, а также лица, пережившие принудительное содержание в иных местах, созданных нацистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Помощь также предусмотрена для инвалидов с детства, чьи ранения, контузии или увечья связаны с боевыми действиями либо их последствиями.

В Министерстве труда отметили, на реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10,6 млн рублей.