Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму

«Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в нескольких районах республики. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
В понедельник утром в Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Также в Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов.
Также обесточены села Белоглинка, Грушевое, Заречное, Новоандреевка в Симферопольском районе. Энергетики уже работают на месте аварии.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с и очень сильные осадков.