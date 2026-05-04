Нижегородская область вошла топ-15 регионов России по динамике зарплат

Через пять лет и два месяца четверть жителей региона достигнет ежемесячного дохода свыше 200 тысяч рублей.

Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов России по темпам роста оплаты труда. Этот рейтинг был составлен специалистами из РИА Новости.

Согласно представленным данным, через пять лет и два месяца четверть жителей региона достигнет ежемесячного дохода свыше 200 тысяч рублей. Через семь лет и семь месяцев половина работников сможет рассчитывать на такую зарплату, а через десять лет и два месяца доля сотрудников с доходом такого уровня может достичь 75%.

В верхней части рейтинга расположены Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан. Половина жителей этих территорий может достичь зарплаты в 200 тысяч рублей уже через 5,7, 5,8 и 6,2 года соответственно. Наименее динамичными оказались республики Дагестан, Чечня и Ингушетия, где для достижения того же уровня зарплаты потребуется 15,6, 19,1 и 22,1 года соответственно.

Важно отметить, что методика подсчета динамики зарплат основывалась на паритете покупательной способности с учетом среднегодовых номинальных темпов роста доходов за последние пять лет. При анализе также была учтена разница в ценах между регионами.

Ранее 33% нижегородцев сменили профессию за последние 2 года.

