Укрепление тенге и продажа валюты из Нацфонда до 500 млн долларов — новое заявление Нацбанка

Из нее следует, что по итогам апреля курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар.
"Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 372 млн долларов до 394 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долларов.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", — сообщила пресс-служба НБК.
Отмечается, что продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов. Это позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 3,5% от общего объема торгов или около 13,6 млн долларов в день.
«По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов», — добавила пресс-служба НБК.
Также сообщается, что в рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге.
«При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Валютные интервенции в апреле Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца составил около 273 млн долларов», — сообщила пресс-служба НБК.
В связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40%, на фоне поступлений пенсионных взносов и укрепления курса тенге, Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Общая сумма этих покупок составила 502 млн долларов или около 5,8% от общего объема торгов.
«Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами», — заключили в пресс-службе НБК.