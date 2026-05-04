Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти транспортный перевозчик уклонился от налогов на 59,5 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего учредителя и генерального директора транспортной компании из Тольятти. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2022 год бизнесмен намеренно занижал налогооблагаемую базу организации. Для этого он вносил в фиктивные платежные поручения сведения о финансово-хозяйственной деятельности с мнимыми контрагентами. Реальных операций с этими компаниями не осуществлялось, а первичные документы составлялись формально для создания видимости расходов.

В результате противоправных действий в бюджетную систему РФ не поступило более 59,5 млн рублей налоговых платежей.

В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество обвиняемого: четыре квартиры и три автомобиля. Уголовное дело передано на рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти.