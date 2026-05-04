В Тольятти транспортный перевозчик уклонился от налогов на 59,5 млн рублей

По версии следствия, с 2019 по 2022 год бизнесмен намеренно занижал налогооблагаемую базу организации. Для этого он вносил в фиктивные платежные поручения сведения о финансово-хозяйственной деятельности с мнимыми контрагентами. Реальных операций с этими компаниями не осуществлялось, а первичные документы составлялись формально для создания видимости расходов.
В результате противоправных действий в бюджетную систему РФ не поступило более 59,5 млн рублей налоговых платежей.
В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество обвиняемого: четыре квартиры и три автомобиля. Уголовное дело передано на рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти.