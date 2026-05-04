Где в Казахстане любят российские рубли: неравномерная карта одной валюты

Ситуация на валютном рынке Казахстана в 2026 году
В первые месяцы 2026 года спрос на рубли начал расти, и население всё чаще покупает эту валюту в обменниках. В марте 2026 года нетто-продажи российской валюты составили 7,4 млрд тенге, что в 7 раз больше, чем в феврале, по данным Нацбанка Казахстана.
Аналитики Первого кредитного бюро подсчитали, что до февраля 2026 года чистый спрос на рубли оставался отрицательным на протяжении 14 месяцев. Это означает, что клиенты обменников продавали рубли в большем объёме, чем покупали. Однако теперь покупки вновь превысили продажи.
Где рубль покупают больше всего
Наиболее активный спрос на рубль наблюдается в нескольких регионах:
Алматы: чистый объём покупок составляет 1 550,5 млн тенге.
Карагандинская область: 1 547,9 млн тенге.
Костанайская область: 806,7 млн тенге.
ВКО: 785,2 млн тенге.
Эти регионы показывают, что спрос на рубль определяется не только географией, но и промышленной кооперацией.
Согласно отчёту Нацбанка РК, во взаиморасчётах в горнодобывающей промышленности 42% предприятий используют рубль, в обрабатывающей промышленности — 64%, в строительстве — 29,5%, в торговле — 54,8%, в транспорте и складировании — 38,3%, а в сельском хозяйстве — 38,9%. Это свидетельствует о широком применении рубля в различных отраслях экономики.
Где рубль почти не нужен
На юге Казахстана ситуация иная. В Шымкенте чистый объём обменных операций с рублём составляет 38,9 млн тенге, в Жамбылской области — 74,3 млн тенге, а в области Улытау — 74,8 млн тенге. Это значительно меньше, чем в регионах-лидерах, где показатели превышают 1,5 млрд тенге. Это означает, что рубль здесь практически не используется.
Есть регионы, где рубль уходит. В Кызылординской области чистый результат составляет минус 106,8 млн тенге, а в Туркестанской — минус 29,6 млн тенге.
Роль курса тенге и внешний фон
Разворот интереса казахстанцев к рублю совпал с изменением курса. В марте рубль ослаб к тенге до 6,10 тенге, потеряв 5,4% за месяц. Это минимальное значение за год. Снижение цены сделало рубль более привлекательным для покупки, что напрямую отразилось на спросе.
Рубль остаётся относительно устойчивым к доллару, колеблясь в диапазоне 73−75 рублей за доллар. Такая динамика формируется за счёт нескольких факторов:
Высокие цены на нефть: рост стоимости сырья увеличивает экспортную выручку России и приток валюты в страну.
Бюджетная политика: временная приостановка операций по изъятию валютной выручки через покупку валюты в резервы оставляет больше валюты внутри экономики.
Жёсткая риторика Центробанка: высокая ключевая ставка делает рублёвые инструменты более привлекательными.
В результате складывается двойственная ситуация: внутри Казахстана рубль дешевеет по отношению к тенге, стимулируя его покупку, а на внешнем рынке он остаётся относительно сильным к доллару. Это сочетание факторов формирует текущий интерес к рублю.
Напомним, что в марте тенге вырос ко всем валютам стран-партнёров по торговле.