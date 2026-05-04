Нацбанк Казахстана продаст до $500 млн из Нацфонда в мае

АСТАНА, 4 мая — Sputnik
В апреле тенге укрепился на 3,1%, достигнув отметки 463,09 тенге за доллар. Такие данные привел Национальный банк Казахстана.
Регулятор отметил увеличение объема торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с $372 млн до $394 млн, а общий объем торгов составил $8,7 млрд.
«Продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов США. Это позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 3,5% от общего объема торгов, что эквивалентно около 13,6 млн долларов США в день», — сообщил Национальный регулятор.
В мае, по прогнозным заявкам правительства и для выделения трансфертов в республиканский бюджет, Нацбанк планирует продать из Национального фонда валюту в объеме от $400 млн до $500 млн.
«В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге. Национальный Банк соблюдает принцип рыночного нейтралитета при проведении операций со средствами Национального фонда и реализации механизма зеркалирования. Валютные интервенции в апреле Национальным Банком не проводились», — говорится в сообщении.
В апреле Национальный банк купил валюту на $502 млн. Это было сделано для поддержания валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне не ниже 40%, учитывая поступления пенсионных взносов и укрепление курса тенге.
Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации и в рамках инвестиционного управления пенсионными активами, заявил Национальный банк.