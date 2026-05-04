Сотрудники АО «АвтоВАЗ» с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания запланировала продать 370 тыс. штук (против 338,5 тыс. штук в 2025 году — то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тыс. машин в «АвтоВАЗе» намерены поставить в этом году на экспорт.