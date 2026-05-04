Предприятия Прикамья с начала года снизили прибыль на 37,1%

Сумма прибыли за два месяца составила 70,4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пермьстат опубликовал данные о финансовых результататах деятельности предприятий и организаций за январь-февраль этого года. Они добились положительного сальдированного финансового результата в сумме 54,8 млрд руб. Это на 44,4% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

В целом 63% обследованных организаций Прикамья завершили отчетный период с прибылью 70,4 млрд руб., что на 37,1% ниже прошлогоднего аналогичного показателя. Убыток нерентабельных организаций увеличился на 16,8% до 15,6 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат является суммой прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг и прочих доходов, уменьшенную на сумму убытков и прочих расходов.

Организации промышленного производства региона в прошедшем январе также получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 48,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности составила 53,4% с прибылью 58,2 млрд руб. Это на 40,1% ниже аналогичного за январь-февраль годом ранее.