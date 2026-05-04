Посевная кампания началась в 43 районах Башкирии

По данным на 3 мая, в республике засеяно около 214 тысяч гектаров или 11% от плана. Из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяны 124 тысячи га, масличными — более 79 тысяч га, сахарной свеклой — 7 тысяч га, кормовыми культурами — около 5 тысяч га.