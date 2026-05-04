Рост цен снова ускорился в Казахстане

Инфляция в Казахстане опустилась с 11% до 10,6%. Однако месячный рост цен на товары и услуги ускорился с 0,6% в марте до 0,8% в апреле. Где сильнее всего подорожала жизнь, узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В апреле рост цен на товары и услуги в Казахстане ускорился. По данным Бюро национальной статистики, общая месячная инфляция составила 0,8% (в марте было 0,6%).

  • Продовольственные товары подорожали на 0,7%.

  • Непродовольственные товары — на 0,9%.

  • Сфера платных услуг — на 0,9%.

С начала года товары и услуги подорожали:

  • Продукты питания — на 3,7%.

  • Непродовольственные товары — на 3,6%.

  • Платные услуги — на 3,5%.

Годовая инфляция снизилась:

  • В марте — 11%.

  • В апреле — 10,6%.

Сильнее всего подорожали непродовольственные товары — на 11,7%, продукты питания — на 11,3%, платные услуги — на 8,9%.

Самая сильная инфляция в Казахстане:

  1. Северо-Казахстанская область — 13,4%.

  2. Область Ұлытау — 12,9%.

  3. Акмолинская область — 12,7%.

В Шымкенте цены выросли на 10,4%, в Алматы — на 9,9%, в Астане — на 8,8%.

Ранее эксперты прогнозировали, когда общий темп роста цен в Казахстане опустится ниже 10%.