Рост цен снова ускорился в Казахстане

В апреле рост цен на товары и услуги в Казахстане ускорился. По данным Бюро национальной статистики, общая месячная инфляция составила 0,8% (в марте было 0,6%).
Продовольственные товары подорожали на 0,7%.
Непродовольственные товары — на 0,9%.
Сфера платных услуг — на 0,9%.
С начала года товары и услуги подорожали:
Продукты питания — на 3,7%.
Непродовольственные товары — на 3,6%.
Платные услуги — на 3,5%.
Годовая инфляция снизилась:
В марте — 11%.
В апреле — 10,6%.
Сильнее всего подорожали непродовольственные товары — на 11,7%, продукты питания — на 11,3%, платные услуги — на 8,9%.
Самая сильная инфляция в Казахстане:
Северо-Казахстанская область — 13,4%.
Область Ұлытау — 12,9%.
Акмолинская область — 12,7%.
В Шымкенте цены выросли на 10,4%, в Алматы — на 9,9%, в Астане — на 8,8%.
Ранее эксперты прогнозировали, когда общий темп роста цен в Казахстане опустится ниже 10%.