Новосибирск и Красноярск вошли в топ-5 городов по числу Вжух-оплат

Сервис Вжух — самый молодой способ бесконтактной оплаты на российском рынке, который за короткое время превратился из технологической новинки в массовый инструмент. Технология особенно востребована в сценариях, где критична устойчивость связи: Вжух работает при нестабильном интернете и даже его отсутствии, что делает сервис удобным для регионов с неидеальной связью, загруженных объектов и мест с высокой плотностью интернет-трафика, а также при вынужденных отключениях связи. Например, временные перебои во время проведения массовых праздничных мероприятий в крупных городах России.