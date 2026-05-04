Новосибирск и Красноярск вошли в топ-5 городов по числу Вжух-оплат

Два сибирских города вошли в первую пятерку городов России по абсолютному количеству оплат, совершённых с помощью сервиса Вжух. В Новосибирске за первый квартал 2026 года состоялось 1,3 млн таких транзакций, в Красноярске — 1 млн.
Всего в первом квартале 2026 года россияне оплатили покупки с помощью сервиса Вжух 66,4 млн раз — это на 26,64% больше по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Общая сумма платежей по Вжух достигла 55,7 млрд рублей, что на 22,15% превышает показатели предыдущего квартала. Сервис был создан и запущен Сбером в августе 2025 года.
В марте 2026 года сервис обновил рекорды: по количеству транзакций и обороту Вжух превзошёл самый сезонный месяц розничной торговли — декабрь 2025 года. Таким образом, пик использования технологии сместился из традиционного предновогоднего периода в период обычного квартального спроса, что говорит о переходе Вжух из категории «новинка» в категорию ежедневной платёжной привычки.
Сервис Вжух — самый молодой способ бесконтактной оплаты на российском рынке, который за короткое время превратился из технологической новинки в массовый инструмент. Технология особенно востребована в сценариях, где критична устойчивость связи: Вжух работает при нестабильном интернете и даже его отсутствии, что делает сервис удобным для регионов с неидеальной связью, загруженных объектов и мест с высокой плотностью интернет-трафика, а также при вынужденных отключениях связи. Например, временные перебои во время проведения массовых праздничных мероприятий в крупных городах России.
Для ритейла и общепита Вжух становится новым стандартом выбора: покупатели чаще выбирают магазины и рестораны, где доступен удобный и эффектный способ оплаты, а это напрямую влияет на их лояльность и частоту покупок.
При этом наибольшая доля оплат по Вжух среди всех методов оплаты наблюдается именно в ресторанах и заведениях общественного питания. Для этого сегмента Вжух становится не только сервисом, но и частью клиентского опыта: молодая аудитория воспринимает такой способ оплаты как элемент образа заведения.
Технология активно используется не только для повседневных покупок, но и для крупных сделок.
В марте 2026 года самая крупная покупка по Вжух составила 5,03 млн рублей — это покупка автомобиля. В течение месяца с помощью Вжух было приобретено 5 автомобилей.
