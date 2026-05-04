ВТБ завершил присоединение Почта Банка

Интеграция ВТБ и Почта Банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей банка ВТБ, которые могут помочь клиентам в оформлении продуктов и сервисов. Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 г. ВТБ стал оператором Пушкинской карты (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.