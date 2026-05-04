Эксперты подсчитали, через сколько лет жители региона будут получать 200 тыс. рублей

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Производилась оценка достижения медианной зарплаты 200 тыс. рублей в субъектах РФ относительно начала 2026 года. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учётом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Также в качестве индикативных показателей представлены оценки временных рамок достижения зарплаты уровня 200 тыс. рублей у 25% и 75% работников региона. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ.