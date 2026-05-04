Тариф на электричество хотят поднять в Астане

В Астане в 2026 году ожидается подорожание тарифа на электричество. Представители «Астана-РЭК» собираются подать соответствующую заявку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Nur.kz

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе «Астана-РЭК» рассказали об итогах отчетной встречи предприятия по итогам 2025 года. Срок действия предыдущего предельного уровня тарифов истек в конце 2025 года. Теперь компания руководствуется приказом столичного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

В приказе утверждены предельные уровни тарифов на ближайшие годы. 2026 год — 8,86 тенге/кВтч; 2027 год — 9,31 тенге/кВтч; 2028 год — 9,71 тенге/кВтч; 2029 год — 10,12 тенге/кВтч; 2030 год — 10,56 тенге/кВтч.

По данным inbusiness.kz, «Астана-РЭК» уже готовит заявку в столичный департамент по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по повышению конечных цен на электричество в городе. Повышение может произойти уже в июне.