Инфляция «сбежала» из столиц на периферию: в каких городах Казахстана не падают цены

Годовой рост цен по стране в апреле 2026 года составил 10,6%, снизившись с 11% в марте. На уровне всей страны это выглядит как реальный разворот вниз. Но региональная картина показывает обратное: замедление неравномерное и местами его вообще нет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Север и центр перегреваются, крупные города — остывают

По данным БНС АСПиР РК, самый высокий рост цен фиксируется в северных и центральных регионах:

  • Северо-Казахстанская область — 13,4%;

  • Область Улытау — 12,9%;

  • Акмолинская область — 12,7%;

  • Павлодарская область — 12,0%.

Это устойчиво выше среднего по стране. В то же время, крупнейшие города показывают противоположную динамику:

  • Астана — 8,8%;

  • Алматы — 9,9%;

  • Шымкент — 10,4%.

Особенно выделяется Астана. Год назад уровень инфляции здесь был 13,8%, сейчас — 8,8%. Это самое резкое охлаждение среди всех регионов.

Можно сказать, что инфляция сегодня «уходит» из крупных городов в регионы, где менее развита логистика и конкуренция, а также меньше крупных торговых сетей. В таких регионах властям легче контролировать цены.

Что происходит год к году, месяц к месяцу?

Есть регионы, где ситуация ухудшилась в долгосрочной динамике:

  • Акмолинская область: 12,7% против 11,8% годом ранее;

  • Павлодарская область: 12,0% против 7,6%;

  • Алматинская область: 10,8% против 8,5%;

  • Область Жетысу: 11,8% против 8,7%.

В то же время есть зоны «резкого охлаждения» роста цен. Это Карагандинская область (9,1% против 12,8% годом ранее) и уже упомянутая Астана (8,8% против 13,8%).

Что разгоняет инфляцию?

Основной вклад в инфляцию формируют три блока:

  • Продукты питания — 4,65 процентных пункта;

  • Непродовольственные товары — 3,17 п.п.;

  • Услуги — 2,82 п.п.

Главные факторы:

  • Мясо и птица (рост 18,4%, вклад 1,61 п.п.);

  • Колбасные изделия (+17%, вклад 0,57 п.п.);

  • Бензин (+16,1%, вклад 0,53 п.п.);

  • Безалкогольные напитки (+17,2%).

Ранее мы рассказывали, почему при «крепком» тенге и «слабом» долларе в Казахстане не падают цены на импортные товары.