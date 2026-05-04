Инфляция «сбежала» из столиц на периферию: в каких городах Казахстана не падают цены

Север и центр перегреваются, крупные города — остывают
По данным БНС АСПиР РК, самый высокий рост цен фиксируется в северных и центральных регионах:
Северо-Казахстанская область — 13,4%;
Область Улытау — 12,9%;
Акмолинская область — 12,7%;
Павлодарская область — 12,0%.
Это устойчиво выше среднего по стране. В то же время, крупнейшие города показывают противоположную динамику:
Астана — 8,8%;
Алматы — 9,9%;
Шымкент — 10,4%.
Особенно выделяется Астана. Год назад уровень инфляции здесь был 13,8%, сейчас — 8,8%. Это самое резкое охлаждение среди всех регионов.
Можно сказать, что инфляция сегодня «уходит» из крупных городов в регионы, где менее развита логистика и конкуренция, а также меньше крупных торговых сетей. В таких регионах властям легче контролировать цены.
Что происходит год к году, месяц к месяцу?
Есть регионы, где ситуация ухудшилась в долгосрочной динамике:
Акмолинская область: 12,7% против 11,8% годом ранее;
Павлодарская область: 12,0% против 7,6%;
Алматинская область: 10,8% против 8,5%;
Область Жетысу: 11,8% против 8,7%.
В то же время есть зоны «резкого охлаждения» роста цен. Это Карагандинская область (9,1% против 12,8% годом ранее) и уже упомянутая Астана (8,8% против 13,8%).
Что разгоняет инфляцию?
Основной вклад в инфляцию формируют три блока:
Продукты питания — 4,65 процентных пункта;
Непродовольственные товары — 3,17 п.п.;
Услуги — 2,82 п.п.
Главные факторы:
Мясо и птица (рост 18,4%, вклад 1,61 п.п.);
Колбасные изделия (+17%, вклад 0,57 п.п.);
Бензин (+16,1%, вклад 0,53 п.п.);
Безалкогольные напитки (+17,2%).
