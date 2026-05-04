В Беларуси выводят новую породу красных коров

Источник: кадр видео телеканала СТВ

Белорусские ученые существенно продвинулись в создании собственной породы молочного скота. Речь идет о высокопродуктивной красной породе коров. В настоящее время, как сообщили в эфире телеканала СТВ, сотрудники Национальной академии наук Беларуси завершили первый этап этого масштабного перспективного проекта.

Местом его реализации является расположенная в Оршанском районе экспериментальная база «Устье».

— Первый этап — адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Беларуси определение их генетического потенциала, технологии содержания, чтобы обеспечить и сохранность этих уникальных животных, и высокую продуктивность. Можно сказать, первый этап уже завершен, — сообщил руководитель Национальной академии наук Владимир Караник.

Следующий этап проект заключается в выведении генетических маркеров высокой продуктивности и сохранности коров, а далее — выведение уже белорусской породы.

— Это скрещивание с белорусскими породами и с иными, той же голштинской, чтобы создать свое племенное направление, — отметил Караник.

Глава НАН Беларуси добавил, что в конечном итоге реализация всех этапов проекта позволит обеспечить потребности сельского хозяйства республики.