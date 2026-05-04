Волгоградцам напомнили о дедлайне для отчетов по сделкам

— В отношении сделок, которые в целях Налогового кодекса РФ признаются контролируемыми сделками (пункт 1 статьи 105.14 НК РФ) и предметом которых являются товары, входящие в состав одной или нескольких товарных групп, указанных в пункте 5 статьи 105.14 НК РФ (за исключением сделок между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, местом жительства либо местом налогового резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация), налогоплательщики представляют документацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 105.15 НК РФ вместе (одновременно) с уведомлением о контролируемых сделках в срок до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки, — напомнили в налоговой службе.