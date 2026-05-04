Bloomberg: США одобрили продажу оружия странам Ближнего Востока почти на 9 млрд долларов

В статье говорится, что общая сумма соглашений составляет почти 8,6 млрд долларов. Вопрос о переброске на Ближний Восток ракет противовоздушной обороны и лазерных систем наведения решен в обход конгресса, поскольку перемирие в войне с Ираном кажется все более хрупким.
Госдепартамент санкционировал продажу Израилю 10 000 высокоточных авиационных ракет для систем лазерного наведения Advanced Precision Killing Weapon System-II (APKWS) стоимостью 992,4 млн долларов.
Кувейт получил разрешение на покупку систем управления ПВО и ПРО IBCS и сопутствующего оборудования на сумму до 2,5 млрд долларов.
Катару будут переданы до 200 усовершенствованных зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) с усиленным наведением (GEM-T) и 300 противоракет PAC-3 и сопутствующее оборудование общей стоимостью 4,01 млрд долларов. В рамках отдельной сделки Катар сможет приобрести 10 000 снарядов для систем APKWS-II (в единственном варианте) и сопутствующее оборудование на сумму 992,4 млн долларов.
Госдепартамент также санкционировал продажу ОАЭ оружия APKWS и сопутствующего оборудования на сумму 147,6 млн долларов.
Bloomberg напоминает, что обычно потенциальные закупки американского оружия подлежат рассмотрению в конгрессе, а количество и цена окончательно определяются в ходе переговоров между покупателями и поставщиками.