Авиакомпания NordStar подарила возможность родным и близким навестить ветеранов в Норильске

Как подчеркнул генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов: «Бесплатные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны — это дань уважения подвигу, которому уже более 80 лет, и ценность которого растет и крепнет с каждым годом. Каждого ветерана мы считаем почетным пассажиром и всегда рады видеть на борту наших рейсов. К сожалению, каждый год этих людей становится все меньше, и в силу возраста и состояния здоровья лишь немногие из них совершают перелеты, несмотря на то, что акция действует целый год без ограничений. В 2026 году мы решили сделать отдельный подарок ветеранам города Норильска — основной и важнейшей территории присутствия для базового авиаперевозчика. В преддверии 9 Мая мы вручили отдельные сертификаты на бесплатные перелеты, которые можно будет использовать для оформления билетов родным, близким и друзьям, чтобы они могли навестить ветеранов в Норильске. Надеемся, что это принесет приятные эмоции ветеранам в дни праздников или позже».