В Крыму оценили последствия заморозков для урожая

Заморозки в Крыму не нанесли серьезного ущерба будущему урожаю. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
За последние две недели в садоводческих районах фиксировали понижение температуры. Кое-где оно носило кратковременных характер, но местами заморозки держались 2−3 часа.
По словам министра, в 2026 году урожай будет хорошим.
Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко отметила, что полевые культуры особо не пострадали, разве что локально задело горчицу. Однако специалист не исключила, что в отдельных районах плодовые культуры все же могли пострадать, путь и незначительно.
Напомним, заморозки до минус 2 пришли в Крым на майские праздники.
