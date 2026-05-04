Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму оценили последствия заморозков для урожая

Крым сохранил урожай несмотря на заморозки.

Источник: Аргументы и факты

Заморозки в Крыму не нанесли серьезного ущерба будущему урожаю. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

За последние две недели в садоводческих районах фиксировали понижение температуры. Кое-где оно носило кратковременных характер, но местами заморозки держались 2−3 часа.

По словам министра, в 2026 году урожай будет хорошим.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко отметила, что полевые культуры особо не пострадали, разве что локально задело горчицу. Однако специалист не исключила, что в отдельных районах плодовые культуры все же могли пострадать, путь и незначительно.

Напомним, заморозки до минус 2 пришли в Крым на майские праздники.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше