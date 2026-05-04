Жителей Воронежа и 30 районов области ждут плановые отключения света в мае

В мае в Воронежской области будут проходить плановые отключения электричества. Они затронут практически весь регион. Об этом сообщили на сайте регионального филиала «ТНС Энерго».
Отключения пройдут в период с 8:00 до 18:00. Энергетики проведут плановые работы в Воронеже, Борисоглебском городском округе, а также в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьёвском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Новохопёрском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Репьёвском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском и Эртильском районах.
