Суд арестовал акции Сестрорецкого инструментального завода по иску прокуратуры

Прокуратура Петербурга оспаривает договор купли-продажи, заключенный в декабре 2023 года между Penlensen Holdings Ltd и ООО «Волга», и требует применить последствия недействительности ничтожной сделки. Суть претензий надзорного ведомства пока не раскрывается. В качестве третьего лица к делу привлечено Росимущество, что в аналогичных процессах ранее означало требование о национализации актива.