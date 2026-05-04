Исследование: к 30 годам россияне накапливают 500 тысяч рублей на вкладах

У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 рублей. Это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центрального университета и Т-банка, которое есть в распоряжении издания. Данные собраны на основе транзакций более 50 млн клиентов банка в возрасте 20−40 лет.