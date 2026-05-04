Суд признал банкротом Дагомысское ДРСУ

ГУП «КК “Дагомысское ДРСУ”» было образовано в 1960 году в поселке Дагомыс (Сочи). Предприятие — один из крупнейших подрядчиков строительства и ремонта дорог в Краснодарском крае. Как ранее было указано на сайте ДДРСУ, оно обслуживает 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 65 мостовых сооружений и пр. Предприятие располагает производственными базами в с. Эстосадок, мкр. Хоста, в центре Сочи, мкр. Дагомыс, мкр. Лазаревское. Согласно данным системы Rusprofile, единственным учредителем является департамент имущественных отношений Краснодарского края. В 2025 году выручка компании составила 615 млн руб., что лишь на 1,3% выше показателя 2024 года, однако значительно ниже выручки 2023 года, которая превышала 1,2 млрд руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 285 тыс. руб.