В Красноярском крае больше всего не хватает врачей

К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Этой весной в Красноярском крае самый острый дефицит кадров сложился в медицине. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

На одну вакансию врача приходится лишь 1,2 резюме — при норме от четырёх. Это означает, что желающих занять место практически нет.

Острая нехватка также наблюдается среди поваров: в среднем 3,6 резюме на вакансию. По другим востребованным специальностям ситуация более спокойная.

Чаще всего работодатели ищут продавцов и кассиров — на этих позициях открыто около 1,4 тысячи вакансий. Чуть меньше — по 1,3 тысячи — требуется менеджеров по продажам и водителей.

Ранее мы рассказывали, что на работников медицинских служб часто нападают.