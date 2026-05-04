В Красноярском крае больше всего не хватает врачей

Этой весной в Красноярском крае самый острый дефицит кадров сложился в медицине. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.
На одну вакансию врача приходится лишь 1,2 резюме — при норме от четырёх. Это означает, что желающих занять место практически нет.
Острая нехватка также наблюдается среди поваров: в среднем 3,6 резюме на вакансию. По другим востребованным специальностям ситуация более спокойная.
Чаще всего работодатели ищут продавцов и кассиров — на этих позициях открыто около 1,4 тысячи вакансий. Чуть меньше — по 1,3 тысячи — требуется менеджеров по продажам и водителей.
