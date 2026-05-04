СМИ: вывод американских войск пагубно отразится на экономике и инфраструктуре Германии

Анонсированный вывод 5000 американских военнослужащих из Германии повлечет за собой отъезд гораздо большого числа американцев — в общей сложности от 10 000 до 12 000 человек. Такая перспектива вызывает обеспокоенность у политиков в немецких землях и муниципалитетах.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкая газета Die Zeit пишет, что безопасность Европы во многом зависит от американских вооруженных сил, которые также вносят значительный вклад в создание рабочих мест и экономический рост. Ральф Хехлер, бургомистр города Рамштайн-Мизенбах, расположенного недалеко от основной американской базы в ФРГ, предупреждает, что, если большая часть американцев уедет навсегда, это нанесет «сильный экономический удар» по ряду муниципалитетов, а для Рамштайна и вовсе будет «фатально».

С учетом переселения семей в общей сложности уедут от 10 000 до 12 000 американцев. Для Рамштайна это было бы фатально.

Ральф Хехлер
бургомистр города Рамштайн-Мизенбах

Издание уточняет, что в Рамштайн-Мизенбахе проживают почти 8000 американцев со своими семьями. Их присутствие, по словам Хехлера, приносит экономике муниципалитете более 2 млрд долларов в год. Речь идет о заработной и арендной плате и заказах для местных фирм. Бургомистр утверждает, что города Пирмазенс и Цвайбрюккен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, из которых американские войска были выведены после холодной войны, так и не оправились от этого и «страдают» до сих пор.

Журнал Der Spiegel цитирует премьер-министра федеральной земли Гессен Бориса Рейна, который предостерег от поспешных решений. Он напомнил, что партнерство ФРГ и США «процветает не в результате краткосрочных политических решений, а благодаря прочному фундаменту, выходящему за рамки правительств».

Рейн подчеркнул необходимость взвешенного подхода к возможному выводу американских войск, особенно для Гессена — «самой американизированной» земли Германии.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер отметил, что перед канцлером Фридрихом Мерцем и региональными властями стоит общая задача — четко заявить о стремлении Германии оставаться значимым центром для американских вооруженных сил, поскольку такое партнерство выгодно обеим сторонам.

Spiegel напоминает, что Германия размещает ряд американских баз, преимущественно на юго-западе и юге страны. Среди них выделяются авиабаза Рамштайн (Рейнланд-Пфальц) как стратегически важный объект, крупнейший американский тренировочный полигон за рубежом вблизи Графенвёра (Бавария), а также штаб-квартиры EUCOM и Africom в Штутгарте и штаб армии США в Европе в Висбадене.

По официальным данным на середину апреля, в Европе дислоцировано около 86 000 американских военнослужащих, из которых около 39 000 находятся в Германии.

