СМИ: вывод американских войск пагубно отразится на экономике и инфраструктуре Германии

Издание уточняет, что в Рамштайн-Мизенбахе проживают почти 8000 американцев со своими семьями. Их присутствие, по словам Хехлера, приносит экономике муниципалитете более 2 млрд долларов в год. Речь идет о заработной и арендной плате и заказах для местных фирм. Бургомистр утверждает, что города Пирмазенс и Цвайбрюккен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, из которых американские войска были выведены после холодной войны, так и не оправились от этого и «страдают» до сих пор.