Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин намерен сократить долг Калининградской области по бюджетным кредитам

Регионы направили часть собственных средств на работы для запуска новых инвестиционных проектов.

Долг 21 региона России, в том числе Калининградской области, по бюджетным кредитам будет сокращен на сумму свыше 114 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 млрд рублей», — отметил премьер.

Он пояснил, что речь идет об Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также о Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе.

«Эти регионы направили значимую часть собственных средств для выполнения инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи», — сказал Мишустин. Он добавил, что списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан.

Напомним, что в конце апреля Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.