Нижегородской области спишут почти 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Российское правительство приняло решение о списании части бюджетных кредитов, предоставленных Нижегородской области, в размере 16,676 миллиарда рублей. Согласно постановлению, датированному 27 апреля, общая сумма аннулированных бюджетных займов для 21 региона превысила 114 миллиардов рублей, сообщили в «Коммерсантъ».

Данные списания соотносятся с объемом инвестиций, направленных субъектами Российской Федерации в проекты, связанные с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, обновлением парка общественного транспорта, переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, докапитализацией фондов развития промышленности, а также в освоение национальных проектов и запуск новых инвестиционных инициатив.

Ожидается, что в Нижегородской области в период с 2025 по 2029 год будет списано порядка 46,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в августе 2025 года региону уже было аннулировано 3,5 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что Минфин Нижегородской области выпустит облигации на 45 млрд рублей за 3 года.