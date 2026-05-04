Правительство РФ списало Нижегородской области 16,7 млрд рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2025—2029 годах регионам могут быть списаны две трети задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года.
В 2025 году Нижегородской области было списано 3,5 млрд рублей. Сегодня в правительстве РФ сообщили о списании региону еще 16,7 млрд рублей.
Объем списания по Нижегородской области соответствует фактическим расходам, направленным в 2024—2025 годах на реализацию инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, а также на оказание мер социальной поддержки, в том числе связанных с СВО.
«Регион в долговой политике планомерно делает акцент именно на долгосрочных бюджетных кредитах из федерального бюджета, и это дает результат. Списание 16,7 миллиарда рублей позволит снизить прогнозируемый общий объем государственного долга», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
В 2026—2029 годах правительством региона будет продолжена работа с Минфином России по дальнейшему списанию бюджетных кредитов. Ожидается, что общая сумма списания составит 46,5 млрд рублей.