В Сибири могут начать использовать алюминиевые решения в транспортной инфраструктуре

К таким примерам можно отнести пешеходные мосты из алюминиевых сплавов. В современной России они начали возводиться только в 2017 году, но сегодня в более чем 18 регионах страны эксплуатируется уже 30 подобных объектов. Среди наиболее значимых — пешеходные переходы в Красноярске через железнодорожные пути Транссибирской магистрали (общая длина пролетов моста — 150,55 м) и вантовый мост «Арфа», расположенный в центре столицы края. Мостовые конструкции из алюминия отличаются легкостью (вес пролетного строения перехода может составлять всего 13,7 тонн — в 2−3 раза меньше аналогов), коррозионной стойкостью и долговечностью — срок службы мостов из алюминиевых сплавов превышает 50 лет. Кроме того, в октябре 2024 года Минстрой России выдал первое техническое свидетельство на «МостКомплект № 1», что позволяет запустить продукцию в массовое производство без прохождения экспертизы. Ключевая задача мостокомполектов — быстрое возведение малых мостов в труднодоступных районах, местах природных барьеров (речки, овраги). Конструкция полностью изготавливается на заводе, монтируется за один день и весит всего 2,29 тонны при пролёте до 18 метров. Для Сибири, где множество малых рек и сезонных водотоков, это решение может стать настоящим прорывом.