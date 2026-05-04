В Сибири могут начать использовать алюминиевые решения в транспортной инфраструктуре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Алюминиевая Ассоциация выступила с инициативой широкого внедрения алюминиевых конструкций при развитии транспортной инфраструктуры Сибири и модернизации железнодорожных объектов.
Такие решения отличают низкие расходы во время эксплуатации, а также сжатые сроки установки, что позволяет развернуть современную инфраструктуру за несколько месяцев. Об этом рассказал в ходе IV Международной научно-практической конференции СибНИИ мостов «Исследование, проектирование, строительство и эксплуатация искусственных сооружений» руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации Олег Маслов.
В своем докладе «Алюминиевые решения в транспортной инфраструктуре как драйвер инновационности и долговечности» Олег Маслов представил успешный опыт отечественных предприятий-участников Алюминиевой Ассоциации в реализации объектов транспортной инфраструктуры, расширение которого позволит кардинально обновить облик сибирских транспортных и городских проектов, а также повысить уровень жизни и безопасности горожан.
К таким примерам можно отнести пешеходные мосты из алюминиевых сплавов. В современной России они начали возводиться только в 2017 году, но сегодня в более чем 18 регионах страны эксплуатируется уже 30 подобных объектов. Среди наиболее значимых — пешеходные переходы в Красноярске через железнодорожные пути Транссибирской магистрали (общая длина пролетов моста — 150,55 м) и вантовый мост «Арфа», расположенный в центре столицы края. Мостовые конструкции из алюминия отличаются легкостью (вес пролетного строения перехода может составлять всего 13,7 тонн — в 2−3 раза меньше аналогов), коррозионной стойкостью и долговечностью — срок службы мостов из алюминиевых сплавов превышает 50 лет. Кроме того, в октябре 2024 года Минстрой России выдал первое техническое свидетельство на «МостКомплект № 1», что позволяет запустить продукцию в массовое производство без прохождения экспертизы. Ключевая задача мостокомполектов — быстрое возведение малых мостов в труднодоступных районах, местах природных барьеров (речки, овраги). Конструкция полностью изготавливается на заводе, монтируется за один день и весит всего 2,29 тонны при пролёте до 18 метров. Для Сибири, где множество малых рек и сезонных водотоков, это решение может стать настоящим прорывом.
Олег Маслов отметил, что флагманом мостостроения сегодня эксперты называют первый в стране автодорожный мост из алюминиевых сплавов, установленный в декабре 2023 года в Нижегородской области. Однако, отечественные инженеры продолжают разрабатывать новые технологии и сочетания сплавов, что позволило вывести на рынок сталеалюминиевые гибридные мосты, где сочетание стальных главных балок с алюминиевыми ортотропными плитами из сплава 6082Т6 обеспечивает высокую коррозионную стойкость, скорость монтажа и универсальность применения в любых климатических зонах, включая регионы с высокой сейсмической активностью.
Среди других проектов транспортной инфраструктуры были отмечены шумозащитные экраны, применяемые на железных дорогах в Архангельской, Рязанской, Свердловской, Ярославской областях, Республике Татарстан, а также на объектах Северо-Кавказской железной дороги. Вес 1 квадратного метра фасадного алюминиевого листа шумозащинтого экрана толщиной 1 мм составляет всего 2,7 кг, при этом гарантийный срок на сквозную коррозию алюминиевых панелей — 12 лет. Кроме того, в 2026 году в пилотную эксплуатацию введены элементы облицовки тоннелей и каркасных систем для эстакад. Успешное проведение испытаний позволит массового тиражировать алюминиевые решения в области реновации действующих эстакад и тоннелей.
Выступая перед участниками конференции, Олег Маслов особо подчеркнул экономическую эффективность алюминиевых решений в условиях ограниченных бюджетов сибирских регионов. «Коррозионная стойкость алюминия, отсутствие специальных требований к обслуживанию, скорость и простота монтажа конструкций — всё это позволяет регионам, применяющим алюминиевые решения, существенно сокращать расходы муниципальных бюджетов на протяжении жизненного цикла объектов. Алюминиевые конструкции выдерживают экстремальные перепады температур, стойки к коррозии в условиях агрессивной среды и становятся незаменимыми в условиях ограниченных бюджетов регионов, не требуя значительных расходов на эксплуатацию объектов и поддержание их состояния», — отметил Олег Маслов.
Он добавил, что для Сибири, где существуют перепады температур, а дорожные соли и реагенты ускоряют коррозию стальных конструкций, алюминий становится оптимальным выбором. Дополнительным плюсом является возможность вторичной переработки алюминия после завершения срока эксплуатации, что частично возвращает бюджетные средства.
Организаторами конференции «Исследование, проектирование, строительство и эксплуатация искусственных сооружений» выступили Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Управление пути и сооружений ОАО «РЖД», Министерство транспорта Новосибирской области, АО «СибНИТ», Ассоциация инженерного образования России (АИОР), Российская национальная группа Международной ассоциации мостовой и строительной инженерии (IABSE) и Тоннельная ассоциация России. Конференция собрала более 400 участников, включая почётных гостей из Китая и Армении.
Источник: пресс-служба Алюминиевой Ассоциации