Лето в Крыму — ждать ли рост турпотока

«Прогноз максимально благоприятный. Те объекты размещения, которые из года в год популярны и которые по-прежнему дают адекватные цены — а цены у нас продолжают быть ниже, чем в Краснодарском крае — они востребованы, и они на сегодня выкуплены уже на 100%. Я имею в виду период июля, августа и первые числа сентября», — говорит Бабий.
По ее словам, также хорошо забронирована вторая половина июня. При этом, в Крым все чаще едут молодые люди, часто — за спортивным отдыхом.
«Едут и за впечатлениями, и за крымскими винами, и за крымской гастрономией. Но в последние годы еще одна тенденция — это либо спортивный вид отдыха, либо вид отдыха, направленный на здоровый образ жизни. А здесь в Крыму как раз прекрасные возможности: у нас невысокие горы, прекрасные пешеходные маршруты, открываются новые объекты показа», — продолжает она.
По ее мнению, в этом году Крым примет не меньше туристов, чем в прошлом году. Вероятен даже небольшой рост турпотока, но основной скачок следует ожидать через несколько лет, когда в Крыму будут построены новые отели и значительно вырастет номерной фонд.
Спрос на отдых в Крыму в этом году вырос до 30% из-за роста сервиса в крымских отелях, качества туристических услуг и уникального крымского гостеприимства, заявлял ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.