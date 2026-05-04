Архитекторы показали проект двух новых башен в Лахте

Архитектурное бюро Kettle Collective представило визуализацию будущего облика Лахтинского района, опубликовав на своем сайте проект застройки с двумя новыми небоскребами — «Лахта-2» и «Лахта-3».

Источник: сайт архитектурного бюро Kettle Collective

Согласно концепции, вторая башня станет самым высоким зданием комплекса, достигнув отметки в 703 метра. Отличительной чертой объекта станет передовой энергосберегающий дизайн. Архитекторы планируют создать многофункциональное вертикальное пространство с внутренним атриумом, который станет оживленным центром и сердцем нового делового кластера.

Третья башня, высота которой составит 555 метров, будет выполнена в форме шпиля. По замыслу авторов, она будет символизировать энергию и устойчивое развитие, визуально перекликаясь с уже существующим «Лахта Центром» и башней «Лахта-2».

В бюро подчеркнули, что реализация проекта всех трех небоскребов направлена на укрепление полицентрической модели развития города. Такая стратегия, по мнению архитекторов, позволит защитить историческое ядро Санкт-Петербурга от чрезмерной нагрузки.