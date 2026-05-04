В Екатеринбурге на АЗС появился робот-заправщик

На месте становится понятно — робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма две «клешни»: первая открывает лючок бензобака и откручивает крышку, вторая — это заправочный пистолет, который подает топливо. Устройство оснащено камерами и сканером, с их помощью оно определяет модель автомобиля и следит, чтобы заправка прошла без проблем.
Чтобы робот обслужил машину, сначала требуется правильно припарковаться по расчерченной на асфальте разметке. Вдоль колонки идет длинная белая линия — авто нужно ставить по этой полосе или хотя бы не дальше полуметра. Кроме того, на асфальте есть две горизонтальные прямые, между ними должен оказаться люк бензобака. Если условия не выполнить, заправиться не получится.
Водитель может сориентироваться по монитору, который показывает расположение машины с верхнего ракурса. Но почему-то он находится на земле, и видно его — особенно из низких машин — плохо. Я встал по разметке с первого раза, хоть, мне кажется, это не очень просто.
И тут меня ждало разочарование: оказалось, робот не сможет заправить Niva. Ключевое препятствие — система, созданная в Китае, полностью еще не настроена, пока не все модели включены в базу: механизм успешно взаимодействует с машинами из Поднебесной, однако при работе с некоторыми авто из других стран возникают сложности.
Вторая помеха кроется в люке бензобака. При нажатии манипулятора крышка должна приоткрываться, а дальше клешня с помощью присоски завершит дело. Niva устроена проще, при надавливании люк не приоткроется, пока для робота это непреодолимое препятствие.
Еще пара нюансов умной колонки: робот сможет заправить только машину, у которой крышка бензобака находится с правой стороны. В ином случае умный помощник не открутит пробку бензобака.
Робот настроен пока только на один вид топлива: залить можно сотый бензин (95,5 рубля за литр). Для сравнения, АИ-95 стоит 67−68 рублей, АИ-92 — 62−63 рубля в среднем по городу. И расплатиться нужно по QR-коду, картой или наличными не выйдет.
На АЗС я встретил семью, приехавшую на Урал в гости из Оренбурга. В интернете они увидели ролик про умную колонку и тоже захотели заправиться именно на ней. Но задумка не увенчалась успехом. Они приехали на Kia, в которую, во-первых, нужно заливать АИ-92, а во-вторых, люк у них находился с неподходящей для робота стороны.
Интересная деталь: к роботу можно подключить только один топливный шланг, поэтому невозможно использовать сразу несколько видов топлива. Но при желании рукав можно заменить, и тогда механизм сможет заливать АИ-95, АИ-92 или дизель. В общем, есть перспективы увидеть робота, использующего и другое топливо.
Впрочем, мне удалось понаблюдать за работой устройства, когда на АЗС приехал клиент на Skoda. Мы засекли, сколько времени понадобится роботу, чтобы залить в бак литр топлива — вышло около двух минут.
На АЗС корреспонденту «РГ» рассказали, что работают над улучшением системы робота-заправщика. К примеру, в ближайшее время монитор установят над землей, чтобы клиентам было проще ориентироваться в пространстве при остановке. Также в зоне видимости водителя установят стенд, на нем будет крупно изображен QR-код, чтобы клиенту было комфортно его сканировать, не покидая салона машины.
Отмечу, что рядом с роботом установлена обычная классическая колонка. Если умная система будет недоступна (например, на отладке), всегда можно залить бензин с помощью обычного заправочного пистолета.
В общем, робот-заправщик — прогрессивный проект. Но пока, по моему мнению, система больше ориентирована не на среднего покупателя, а на люкс сегмент. LADA Niva в него не вписывается, поэтому я поехал на своей «ласточке» на соседнюю колонку. Кстати, узнал, что у компании есть планы расширяться. Ждем роботов, работающих на более ходовом бензине.