Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ признал Яндекс Go доминирующим игроком рынка такси

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Компания «БелГо Корп» (белорусский оператор Яндекс Go) признана в Беларуси доминантом на рынке услуг диспетчера такси, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Источник: Sputnik.by

По закону доминирующим положением считается такая ситуация, когда влияние компании на условия в своем сегменте рынка является решающим. Доминант также имеет рычаги для выдавливания конкурентов или может затруднять им доступ на рынок. Именно поэтому государство следит за такими компаниями.

Как отметили в МАРТ, «БелГо Корп» фактически влияет на рынок через установление тарифов.

По законодательству антимонопольный орган контролирует и объем услуг, которые оказываются через доминанта, и уровень его цен. Это делается, чтобы не допустить или пресечь злоупотребления доминирующим положением.

Монопольно высокой ценой считается такой уровень, когда он больше суммы необходимых для изготовления или продажи товара (услуги), а также превышает цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на рынке, сопоставимом по составу продавцов или потребителей.