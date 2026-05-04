МАРТ признал Яндекс Go доминирующим игроком рынка такси

По закону доминирующим положением считается такая ситуация, когда влияние компании на условия в своем сегменте рынка является решающим. Доминант также имеет рычаги для выдавливания конкурентов или может затруднять им доступ на рынок. Именно поэтому государство следит за такими компаниями.
Как отметили в МАРТ, «БелГо Корп» фактически влияет на рынок через установление тарифов.
По законодательству антимонопольный орган контролирует и объем услуг, которые оказываются через доминанта, и уровень его цен. Это делается, чтобы не допустить или пресечь злоупотребления доминирующим положением.
Монопольно высокой ценой считается такой уровень, когда он больше суммы необходимых для изготовления или продажи товара (услуги), а также превышает цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на рынке, сопоставимом по составу продавцов или потребителей.