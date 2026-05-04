В Индустриальном, Дзержинском и Кировском районах Перми пройдут температурные испытания тепловых сетей

Температурные испытания — это традиционная проверка трубопроводов на прочность. Они проводятся в отопительный сезон, но в период потепления, чтобы избежать дискомфорта для жителей в случае, если на трубах произойдёт порыв. Испытания высокими температурами помогают найти «слабые места» системы теплоснабжения и устранить дефекты, которые могут возникнуть из-за сильного нагрева. Это позволит надёжно обеспечить жителей теплом даже в самые сильные морозы, когда температуру в трубах необходимо поднимать до самых высоких значений. Информация о проведении испытаний заранее направляется в администрации районов и организации, управляющие жилым фондом.