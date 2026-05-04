На 27% сократилось время изготовления автостекла на Борском заводе благодаря федпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Борский стекольный завод» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания специализируется на производстве стекол различного назначения. В качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства модели автомобильного ветрового стекла.
«За шесть месяцев работы эксперты РЦК проанализировали внутренние процессы компании, выявили 24 “узких места” и по каждому из них предложили решения. Основное внимание было уделено снижению брака на пилотном потоке. Так, специалисты изменили конструкцию валов, внедрили ежедневный контроль биения стекла и оптимизировали процессы на этапе резки. Реализация этих и других мероприятий позволила увеличить выработку на пилотном потоке на 13 процентов и сократить время изготовления стекла на 27 процентов», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 75 сотрудников предприятия и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
В Нижегородской области инструменты бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют три производителя стекла и стеклянных изделий. Всего на сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке в регионе работают 317 компаний.
