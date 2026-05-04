Посевная кампания стартовала в Нижегородской области. Аграрии приступили к севу яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и подсолнечника. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
«В этом году планируется засеять яровыми 557,5 тысячи гектаров. Из-за погодных условий посевная кампания началась позже, чем обычно, но в последние несколько дней температура стабилизировалась, и в 15 округах — приступили к севу. На данный момент засеян один процент от плана — около шести тысяч гектаров. Кроме того, продолжаются работы по подкормке и боронованию озимых. Подкормлено практически 40 процентов общей площади», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
К севу пшеницы приступили в Арзамасском, Гагинском, Краснооктябрьском, Шатковском округах. Ячмень начали сеять в Гагинском, Дивеевском, Пильнинском, Починковском, Шатковском и Городецком округах. Овес — в Павловском, Починковском, Городецком, горох — в Богородском, Вадском, Гагинском, Дивеевском, Сеченовском округах. Сев многолетних бобовых стартовал в Починковском округе, а подсолнечника — в Дальнеконстантиновском.
К боронованию и подкормке озимых культур приступили во всех округах центральной зоны за исключением Нижнего Новгорода, в 14 округах южной зоны области и в семи округах северной. Боронование и подкормка многолетних трав идет в 21 муниципалитете. К боронованию зяби приступили в 28 округах.
«Яровые зерновые и зернобобовые культуры займут практически 377 тысяч гектаров, кормовые культуры — почти 88 тысяч, масличные — около 80 тысяч, овощи и картофель — около 14 тысяч», — добавил Николай Денисов.