Посевная кампания стартовала в Нижегородской области

«В этом году планируется засеять яровыми 557,5 тысячи гектаров. Из-за погодных условий посевная кампания началась позже, чем обычно, но в последние несколько дней температура стабилизировалась, и в 15 округах — приступили к севу. На данный момент засеян один процент от плана — около шести тысяч гектаров. Кроме того, продолжаются работы по подкормке и боронованию озимых. Подкормлено практически 40 процентов общей площади», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.