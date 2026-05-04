ИИ в обучении и ядерные технологии в медицине. Поручения Путина

Правительство России должно к сентябрю разработать предложения по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в феврале Форума будущих технологий.
Он также поручил кабмину обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины.
ТАСС собрал ключевые поручения главы государства.
Международное сотрудничество
Глава государства поручил «обеспечить обсуждение вопроса об осуществлении совместных научных исследований в целях создания условий для научного обмена, реализации образовательных программ и инвестиционных проектов в области биотехнологий и развития биоэкономики».
Правительству России поручено «при участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного вопросам создания и внедрения цифровых платформ в различных областях деятельности».
Внедрение ИИ в образование
Они должны быть подготовлены «при участии отраслевых союзов (ассоциаций)».
Также президент ждет предложений по организации профориентации школьников в области биотехнологий.
Биоэкономика
Путин поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года.
Помимо этого, необходимо будет привести документы стратегического планирования в соответствие с новой стратегией.
Глава государства поручил правительству «провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой».
Исследовательская работа
Путин поручил правительству разработать усовершенствования для правового режима научных исследований, в частности в сфере биологии.
Глава государства ждет к 15 июня предложений по правовому эксперименту в этой сфере для федеральной территории «Сириус».
Кабмин должен разработать предложения по установлению «экспериментального правового режима, направленного на создание условий для проведения передовых научных исследований, разработки новых продуктов и технологий в области биоэкономики и биотехнологий, разработки, апробации и внедрения новых образовательных программ для подготовки кадров в области биоэкономики».
Также глава государства рассчитывает на создание механизмов по защите внутреннего рынка технологий, актуализацию системы статистического учета и классификации биотеха.
Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, предусмотрев включение в ее состав «представителей Минздрава России, Минпромторга России, Минобрнауки России, федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”, госкорпорации “Росатом”, федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”.
Создание биоэкопоселений
Путин поручил правительству при участии МЧС и Курчатовского института рассмотреть вопрос создании биоэкопоселений на территориях, расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора.
Доклад о выполнении поручения Путин ждет до 31 августа 2026 года.