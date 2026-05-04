Минпромторг: исключение ПК из параллельного импорта не скажется на ассортименте

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что исключение с 27 мая ряда компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции в России.
Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронику и будут способствовать развитию отрасли. Об этом рассказали журналистам в Минпромторге.
Минпромторг опубликовал приказ об изменениях в списке параллельного импорта еще 27 ноября 2025 года, но вступает он в силу через полгода — 27 мая 2026-го. Документ исключает из перечня бренды Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master, а также некоторые виды иностранной компьютерной техники, ноутбуков и накопителей. В ведомстве подчеркнули, что российские производители уже способны покрыть спрос на эти товарные позиции.
Ранее в Минпромторге РФ сообщили об исключении ряда компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта, однако смартфоны Apple, Samsung и других брендов остались в списке. В ведомстве пояснили, что в категории «электрооборудование» по-прежнему разрешен ввоз телефонных аппаратов, включая смартфоны, Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и другие.