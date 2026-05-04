Минпромторг: исключение ПК из параллельного импорта не скажется на ассортименте

Минпромторг опубликовал приказ об изменениях в списке параллельного импорта еще 27 ноября 2025 года, но вступает он в силу через полгода — 27 мая 2026-го. Документ исключает из перечня бренды Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master, а также некоторые виды иностранной компьютерной техники, ноутбуков и накопителей. В ведомстве подчеркнули, что российские производители уже способны покрыть спрос на эти товарные позиции.