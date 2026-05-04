Россельхознадзор выявил нарушения в куриной грудке из Китая

Россельхознадзор выявил нарушения качества куриной грудки двух китайских предприятий. Продукцию временно запретили ввозить в Россию. Это следует из данных на сайте ведомства.

Речь идет о замороженной куриной грудке без костей и кожи марок Heilongjiang Chia Tai Enterprise и Heilongjiang Grand Forest Food Group. При первом нарушении Россельхознадзор вводил усиленный лабораторный контроль в отношении продукции. После повторных нарушений ввоз продукции был ограничен.

По данным Государственного таможенного управления КНР, в первом квартале Китай поставил в Россию мясо птицы на $39,5 млн. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.