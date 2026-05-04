FT описала, как Саудовская Аравия изменила экспорт после блокады пролива

Саудовская Аравия продвигает порт Неом как новый транспортный узел, соединяющий этого крупного экспортера нефти с остальным миром, пишет FT. Издание отмечает, что королевство рассматривает свое побережье Красного моря как ключевой торговый маршрут, призванный обойти блокированный Ираном и США Ормузский пролив.
FT напоминает, что ведущий нефтяной терминал королевства Рас-Танура находится на восточном побережье, в Персидском заливе. Порты, которые расположены на Красном море, прежде всего Янбу, обладают гораздо меньшей пропускной способностью, но находятся в существенно большей безопасности от потенциальных ударов иранских беспилотников и ракет. На этом побережье стоит и Неом, задуманный наследным принцем Мухаммедом бин Салманом как гигантский инфраструктурный проект, включающий в себя футуристический город в пустыне.
Издание пишет, что проект был радикально пересмотрен из-за огромного перерасхода средств. «Однако Неом рекламирует свой не самый привлекательный порт как одно из нескольких мест, которые смягчили экономический шок после того, как иранские атаки на судоходство фактически отрезали богатый нефтью восток Саудовской Аравии от мировой торговли», — отмечает FT.
Пока этот порт не занимается перевалкой нефти. В 2024 году Неом принял 2,2 млн тонн грузов, что составляет около 2% от общего объема импорта Саудовской Аравии, сообщает FT. На спутниковых снимках, сделанных в начале марта, видно большое количество грузовиков в порту, что свидетельствует о его активной работе, пишет издание. Оно отмечает, что порт в Неоме рассчитан на перевалку около 1,5 млн стандартных контейнеров (TEU) в год.
«Хотя Саудовская Аравия пострадала от войны меньше, чем другие страны Персидского залива, ее экономический центр постепенно смещается на западное побережье», — цитирует FT неназванного западного дипломата.
Однако этому препятствует неразвитость инфраструктуры: на западном побережье нет железной дороги до Красного моря, а пропускная способность порта Янбу ограничена. К 2034 году власти королевства обещают построить железную дорогу протяженностью 1500 км от Эр-Рияда до Джидды стоимостью $27 млрд. В последнее время в стране запустили пять новых логистических коридоров, которые соединяют порты Персидского залива с Красным морем, но по большей части они представляют собой уже существующие автодороги, по которым можно добраться до железных дорог в Эр-Рияде и на севере страны, отмечает FT.
Хотя такая трансформация логистики обеспечивает защиту от атак со стороны Ирана, она несет другие риски, такие как нестабильность в Восточной Африке и действия поддерживаемых Тегераном йеменских хуситов, которые уже совершали нападения на Янбу, пишет FT. Согласно приведенному изданием мнению западного дипломата, Ормузский пролив по-прежнему имеет для Саудовской Аравии стратегическое значение.
Как сообщили эксперты Goldman Sachs, блокада Ормузского пролива по-разному сказалась на странах Персидского залива: Саудовская Аравия увеличила выручку, а ОАЭ, Кувейт и другие страны зафиксировали спад. По оценке банка, Саудовская Аравия смогла перенаправить большую часть экспортной нефти по трубопроводу к Красному морю, что позволило ей нарастить прибыль. В среднем недельные нефтяные доходы королевства выросли примерно на 10% по сравнению с довоенным уровнем, отмечают аналитики Goldman Sachs.
Иран перекрыл Ормузский пролив в начале марта, практически сразу после начала атак США и Израиля. 13 апреля пролив заблокировали также американские ВМС.
