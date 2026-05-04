В России обновили правила сдачи экзамена для получения водительских прав: что изменится

Правительство России утвердило новый порядок проведения экзаменов на водительские права. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном кабмином.
Некоторые правила, принятые правительством, начнут действовать с марта 2027 года. Согласно нововведениям, теперь практический экзамен на получение прав должен назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи его теоретической части. Раньше этот временной промежуток составлял полгода.
Также сдающим экзамен гражданам может быть назначен повторный теоретический экзамен, если они не стали практический экзамен в течение шести месяцев со дня тестирования по теории. Экзамены также можно перенести на более поздние сроки при направлении заявления в подразделение Госавтоинспекции.
