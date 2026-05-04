Контрольный пакет банка «Приморье» продан новым инвесторам

Бенефициар банка «Приморье» в начале апреля продал 54,17% акций кредитной организации группе инвесторов. Это следует из отчетности банка по МСФО. В документе указано, что пакет был распределен между девятью акционерами. Пакет акций был продан 3 апреля. В отчетности отмечается, что сделка необходима для восстановления финансовой устойчивости банка. С учетом таких мер, руководство банка прогнозирует, что он сможет работать еще минимум год.